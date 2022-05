Trattenere Lautaro Martinez a Milano e portarci anche Paulo Dybala. La strategia dell'Inter per rinforzare l'attacco della prossima stagione è ormai chiara e viene ribadita oggi da La Gazzetta dello Sport: l'intenzione è di blindare l'ossatura della squadra (si lavora in questo senso anche al rinnovo di Ivan Perisic, LEGGI QUI) e di arricchire la rosa con opportunità di primo livello, a partire dall'ormai ex 10 della Juventus che Inzaghi aspetta a braccia aperte. "La Joya è l’Occasione - volutamente con la maiuscola - per il club nerazzurro: un top player svincolato, in uscita da una diretta concorrente per la prossima stagione, con la voglia di riscatto e l’abitudine alla vittoria, almeno in Italia", scrive la rosea, che poi accosta altri parametri zero al club nerazzurro: tra gli svincolati è cerchiato in rosso anche il nome di Mkhitaryan.