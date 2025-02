Come sta Thuram? Marcus sta bene. Non benissimo, ma bene. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi sulla presenza del francese domenica a Torino contro la Juventus: "Marcus Thuram a Torino giocherebbe pure con una gamba sola, non lo frenerà certo questa caviglia sinistra malconcia. Fa ancora male, gli impedisce di allenarsi con i compagni, ma il francese è disposto a stringere i denti per esserci nella prima delle due trasferte che ha più a cuore - si legge -. Il figlio maggiore di Lilian è atteso solo a inizio aprile a Parma, città natale che porta con sé ancora il richiamo della torta fritta divorata da bambino. Molto prima, dopodomani, c’è il rendez-vous familiare in casa della Juve, un appuntamento che il Thuram interista considera semplicemente “irrinunciabile”".

Thuram si porta dietro il problema alla caviglia dal recupero di Firenze. Fastidio poi acuitosi nel ritorno con i viola dopo il fallo subito (e non fischiato) da parte di Ranieri nel primo tempo e che l'ha costretto a chiedere il cambio. Più che il dolore fastidioso ha pesato il rischio di correre male e avere conseguenze muscolari, spiega la Gazzetta. Ad ogni modo, gli esami, ripetuti due volte a distanza di due giorni, hanno escluso ogni lesione e l’ottimismo è cresciuto. L'obiettivo è tornare ad allenarsi in gruppo tra oggi (difficile) e domani (probabile) per poi partire titolare domenica sera a fianco di Lautaro.

E a fine stagione ci sarà tempo e spazio per risedersi al tavolo con la società. "La clausola da 85 milioni rischia di diventare “attaccabile”, è una sciabola che pende sulla testa del club - si legge -. Per eliminarla servirebbe un altro contratto con aumento salariale che farebbe felice il francese. Vorrebbe avvicinarsi a Lautaro che domina i cieli interisti a 9 milioni netti, ma la condizione di partenza è uno stipendio già alto da 6 l’anno, ancora “alleggerito” dal Decreto Crescita".