La distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel pomeriggio nero di ieri a San Siro obbligherà Benjamin Pavard a saltare la semifinale d'andata contro il Barcellona per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Roma. Al suo posto giocherà Yann Bisseck. Lo assicura La Gazzetta dello Sport che poi conferma i progressi di Marcus Thuram, fermo dalla sfida di ritorno contro il Bayern per un problema agli adduttori: il francese potrebbe rientrare in gruppo già domani mattina, alla vigilia della sfida contro i blaugrana. "Oggi ha lavorato a parte dando ottime risposte sul piano del ritmo e della tenuta", si legge.

