Vigilia non piena di ottime notizie per Inzaghi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, non solo Thuram, ormai guarito all’adduttore sinistro (ieri per lui niente nuovi esami), ma anche Correa non è al meglio.

Il Tucu è affaticato dopo giorni di allenamenti ottimi e allora sia lui che il francese, dopo aver svolto ieri terapie e seduta differenziata, saranno in panchina ma solo come cambi di emergenza. Thuram non sarà rischiato, come d'altronde ha lasciato intendere anche lo stesso Inzaghi in conferenza. E allora in attacco riecco Lautaro e Taremi come nel secondo tempo con l'Atalanta.