"Adesso il Bologna pensa seriamente ad accelerare il “blindaggio” di Thiago Motta fino al 2025. Perché il nome circola e piace. E perché fa punti e proseliti". La Gazzetta dello Sport sottolinea la volontà del club rossoblu di rafforzare il rapporto con il tecnico italo-brasiliano che tanto bene sta facendo in questa stagione, confermando l'ottimo lavoro svolto anche a La Spezia un anno fa. Il Bologna, dal suo arrivo, sarebbe addirittura sesto in classifica: clamoroso.

"Ci ha contenuti creando, diventerà un allenatore importante", ha detto Gasperini dopo il ko della sua Atalanta a Bergamo. "Importante a tal punto che – e non è certo notizia di ieri – dall’Inter al Paris Saint Germain l’eco è rimbalzata ovunque - conferma la Gazzetta -. Il suo contratto è chiaro: biennale fino al 2024 senza clausole, appuntamento per dargli una “sistemata” a inizio maggio ma non è detto che non succeda alla fine di questo mese, quindi dopo aver affrontato la Juventus in casa (probabilmente davanti a Saputo stesso). L’idea è proprio quella di allungare fino al 2025 e semmai inserire una clausola nel caso in cui – più avanti – dovesse arrivare una big".

