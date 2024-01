Niente turnover, testa solo al Monza. La Supercoppa può attendere. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha le idee chiare: domani sera andranno in campo i migliori, l'Inter con i titolari. Poi si penserà alla Lazio.

Come scrive la Gazzetta, quindi, davanti confermatissimi Thuram e Lautaro, così come in mezzo al campo spazio ai soliti Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. A sinistra, invece, riecco Dimarco. E Frattesi? Partirà ancora dalla panchina, ma si candida per una maglia dall'inizio contro la squadra di Sarri. Proprio nella semifinale in Arabia, infatti, dovrebbe vedersi qualche volto diverso per tenere tutti a un livello alto di condizione. Ma ora testa solo al Monza.

