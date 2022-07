Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , la trattativa tra Inter e Sanchez sta assumendo giorno dopo giorno i contorni di una vera e propria telenovela. A differenza di quanto accaduto con Vidal , la dirigenza nerazzurra non è ancora riuscita a trovare l'accordo definitivo per salutare con un anno di anticipo l'attaccante cileno.

Sanchez chiede oltre 4 milioni di euro per lasciare subito Milano, per l'Inter il suo addio significherebbe allegerire il monte ingaggi in maniera importante. Il cileno ha rifiutato anche l'ultimo approccio da Marsiglia, dopo i vari sondaggi dai campionati esotici, perché desideroso di giocare ancora ad alti livelli. Il sogno è un eventuale ritorno al Barcellona.