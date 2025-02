Giorno di visite mediche oggi per Petar Sucic, che vivrà il suo primo giorno da interista. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato sbarca stamane a Linate e poi effettuerà tutta la solita trafila burocratica tra l'Humanitas di Rozzano e il Coni.

Successivamente, Sucic andrà in sede per firmare il contratto di 5 anni che lo legherà al suo nuovo club. La stellina 21enne della Dinamo Zagabria - come riferisce la rosea - passerà da 180mila euro lordi di stipendio a circa 1 milione. Per il club croato, invece, un assegno a rate di 14 milioni più di 2 di bonus, oltre un 10% garantito sull’eventuale futura rivendita sulla quota di plusvalenza.

Stasera Sucic sarà presente al Meazza per Inter-Fiorentina e si unirà ai suoi nuovi compagni già per il Mondiale per Club negli States la prossima estate. Anche perché - sempre secondo la Gazzetta - Frattesi pare poco connesso col nerazzurro dopo le turbolenze sul mercato e non ha rinunciato al sogno Roma.