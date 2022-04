Può essere Dimarco la sorpresa di formazione dell'ultimo minuto in casa Inter per il match contro il Verona, in programma oggi alle 18. L'ex di turno dovrebbe partire dal 1' nella difesa completata da Skriniar e De Vrij, con Bastoni (diffidato) inizialmente in panchina. Nell'attacco orfano di Lautaro sarà invece Correa (in vantaggio su Sanchez) ad affiancare Dzeko, con Dumfries e Perisic favoriti per un posto sugli esterni. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.