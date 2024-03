Con il ritorno di Lautaro, ieri l'Inter ha potuto svolgere il primo allenamento al completo dopo il rientro dei nazionali. La buona notizia per Inzaghi è il recupero di Sommer, che ha superato la distorsione alla caviglia destra e si prepara a scendere in campo lunedì contro l'Empoli: davanti a lui ci saranno l'assolto Acerbi e Bastoni, con Bisseck e Pavard in lotta per l'ultimo posto in difesa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Sulla destra si giocano invece una maglia Darmian e Dumfries, dalla parte opposta spazio a Dimarco. Zero dubbi sul resto: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, la ThuLa in attacco.

Gli unici indisponibili sono dunque Arnautovic, De Vrij e Cuadrado: i primi due proveranno ad esserci l'8 aprile a Udine, altrimenti il rientro slitterà alla settimana dopo contro il Cagliari.

