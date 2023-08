La ricerca infinita del Bayern per un portiere continua a ritardare in modo allarmante l'approdo di Yann Sommer all'Inter. "L’Inter si sta spazientendo - scrive la Gazzetta dello Sport -. In viale della Liberazione sono fiduciosi di sbloccare l’operazione entro le prossime 48 ore. Non si tratta di un ultimatum, ma è chiaro che se la situazione resterà tale la società dovrà prendere una decisione: forzare la mano a pagare la clausola da 6 milioni oppure individuare un’alternativa allo svizzero. Che non sembra essere Trubin. Lo Shakhtar Donetsk non abbassa le pretese".

