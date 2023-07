L'attenzione del Bayern Monaco è ora tutta sulla ricerca di un nuovo attaccante e questo sta allungando i tempi per il trasferimento di Yann Sommer all'Inter. Il club nerazzurro è costretto a portare dunque pazienza sul fronte portiere perché non ha voglia di pagare i 6 milioni della clausola rescissoria dello svizzero, spiega oggi La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, però, l'intesa con il giocatore è totale e con i bavaresi pure: sarà un affare da 4 milioni di euro più bonus. Ora serve che i tedeschi trovino un nuovo estremo difensore per liberare l'esperto Sommer, che comunque sarà a disposizione di Inzaghi al rientro dalla tournée in Giappone.

Nell'immediato si registrano invece segnali meno positivi per Anatolij Trubin: l'Inter non ha ancora l'intesa con lo Shakhtar Donetsk (ma è fiduciosa), mentre ha trovato da tempo quella con l'ucraino in scadenza nel 2024. Insomma: se il trasferimento non sarà adesso sarà tra 12 mesi, assicura la rosea.

