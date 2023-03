Secondo quanto riferito dalla rosea, il difensore slovacco, attualmente ai box per un problema alla schiena, prima di raggiungere il raduno slovacco, su indicazione del PSG , lunedì è volato da Milano a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, 150 km più a sud. "È andato a far vedere la sua schiena dolorante al Cers (Centre Européen de Rééducation du Sportif): è una struttura di eccellenza che si spalanca sull’Atlantico, frequentatissima da rugbisti e non solo - si legge -. E ha solidissimi legami con la società parigina, tra visite ai tesserati dell’emiro e iniziative benefiche. Della visita, assistita da un componente dello staff PSG, l’Inter è stata ovviamente a conoscenza e non ne può essere poi troppo contenta: in fondo, è il segno evidente di come lo slovacco sia già mentalmente settato sul prossimo anno . Oltre che curarsi per questo finale nerazzurro, la sua priorità è evidentemente presentarsi tirato a lucido sotto la Tour Eiffel nella prossima stagione, Tra l’altro, la sua lomboglutalgia acuta non è banale : i dottori della Slovacchia, da cui si è poi presentato martedì, l’hanno rimandato a casa con un filino di preoccupazione e molta vena polemica. Il dolore si sente, anche fino alla gamba, e Milan ora lo sta curando con terapie specifiche: da mercoledì continueranno ad Appiano, con allenamenti personalizzati".

Secondo la rosea, all'Inter si auguravano un comportamento diverso da parte di Skriniar. Ad esempio, un 'rinnovo tattico' in stile Bremer per non far perdere soldi al club in caso di cessione. E invece andrà via a zero. Ora però c'è da rimetterlo in campo considerando il calendario fitto di impegni: l'obiettivo è riaverlo a disposizione per Benfica-Inter dell'11 aprile. E non sarà scontato: l’irritazione del nervo, dovuta alla compressione del disco (da non confondere con un danno al disco intervertebrale), non dà certezze solide sul decorso, come sottolinea la Gazzetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!