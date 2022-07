Sono ore di stallo tra Inter e Paris Saint-Germain attorno alla situazione di Milan Skriniar. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, la situazione è frutto della nuova politica dei parigini: niente più regali. I contatti continuano e c'è cauto ottimismo sul buon esito della trattativa, ma servirà un ultimo sforzo e i nerazzurri non andranno certamente sotto i 70 milioni di euro (il PSG è fermo a 60). Altri 7,7 l'anno per un quinquennale andranno allo slovacco, più i bonus. "Per Skrigno restare all’Inter non sarebbe un problema, anzi. Ma anche lui ha capito che l’Inter ha bisogno di una cessione importante, e in fondo a Parigi, con Mbappé, Messi e Neymar, potrebbe togliersi diverse soddisfazioni", scrive la rosea.