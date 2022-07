Grandi movimenti in casa Inter, che stavolta riguarderanno soprattutto le uscite. Soprattutto, ma non solo chiaramente. Secondo la Gazzetta dello Sport, ormai siamo al passo d'addio per Skriniar, indirizzato verso il PSG: ufficializzato ieri il nuovo tecnico Galtier, i parigini passeranno all'azione per chiudere i negoziati, con i nerazzurri che si attendono il rilancio definitivo da 70 milioni già per questo weekend. "A quel punto, Marotta e Ausilio lavoreranno in entrata non per uno, ma per due nuovi difensori: in primis Nikola Milenkovic in uscita dalla Fiorentina e già bloccato di fatto, mentre andrà imbastita dall’inizio una trattativa con il Torino per il brasiliano Bremer. Un altro difensore, più giovane e tormentato, ha invece lasciato Milano: il belga Zinho Vanheusden, reduce da mille infortuni e da una deludente stagione al Genoa, ripartirà in prestito dall’Olanda dall’Az Alkmaar. A tavola, poi, si è parlato parecchio pure del richiestissimo Andrea Pinamonti: con l’Atalanta ballano 5 milioni ancora", si legge.