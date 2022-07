Milan Skriniar sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro. Come conferma la Gazzetta dello Sport, la possibile cessione dello slovacco è diventata molto remota dopo l'addio a Bremer: tempi troppo stretti per trovare un degno erede e anche la pista PSG pare sfumata. "Come hanno ascoltato anche ieri gli ultrà della curva Nord saliti ai piani alti, Skriniar non è “tecnicamente” incedibile, ma ci sono comunque buone possibilità che rimanga - si legge -. Permane, quindi, un po’ di naturale incertezza che condiziona le prossime trattativa. In ogni caso, i dirigenti nerazzurri dovranno comunque intervenire nel reparto difensivo, seppur con modalità diverse: con la conferma di Milan, basterà inserire una potenziale riserva, qualcuno che prenda il posto che fu di Ranocchia; con un Milan tirato per la giacca a Parigi, servirebbe arruolare un nuovo big all’altezza dei titolari. In mezzo alle due strade, però, ci sono opportunità da coltivare, esistono porte da tenere aperte in ogni caso, vista l’imprevedibilità di questo mercato sulle montagne russe".