Continuano i problemi fisici per Milan Skriniar. Se da un lato sia Dimarco che Correa sono tornati ad allenarsi a buon ritmo e puntano con gran convinzione a una convocazione per il match di La Spezia, dall'altro lo slovacco resta fermo al palo e preoccupa Inzaghi. "Il difensore avverte di nuovo fastidio alla schiena e non è ancora riuscito ad allenarsi, non lo ha fatto neppure ieri. Ecco perché va considerato in dubbio il suo recupero per la trasferta di Oporto della prossima settimana", avvisa la Gazzetta dello Sport. Considerando le condizioni che si troverà a dover fronteggiare la squadra nerazzurra, sarebbe un'assenza molto pesante.