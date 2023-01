"Il nome che l’Inter ha trattato a lungo ieri, favorita dal lavoro di un intermediario, è quello di Mehri Demiral dell’Atalanta - conferma la Gazzetta dello Sport -. Il turco era già stato avvicinato ai nerazzurri la scorsa estate. Ed è tornato d’attualità nelle ultime ore. I due club non hanno però trovato la quadratura del cerchio. Il nodo, più che una valutazione da 20 milioni di euro sulla quale ci si è trovati d’accordo, è sulla formula dell’operazione. La società di Zhang non vuole impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo. E dunque vuole limitare il prestito, seppur oneroso, a un diritto di riscatto, senza legarsi a un obbligo. D’altro canto, Percassi vuole lasciar partire il difensore solo in maniera definitiva". Traccia da seguire con attenzione nonostante la distanza iniziale: secondo la rosea, l’Atalanta era e resta disponibile alla cessione di un giocatore "ormai molto ai margini nei pensieri di Gasperini, deluso come anche i compagni di squadra da un evidente calo di tensione del turco nel lavoro quotidiano, in particolare dopo la sosta. Quando, non a caso, non è mai stato titolare".

Alternative? Da Lindelof a Djalò. Ma non solo. "Un intermediario ha persino proposto la possibilità di arrivare a Koulibaly. Ma l’ex centrale del Napoli non è un’opzione percorribile per via dell’ingaggio, 10 milioni di euro netti - si legge -. I dirigenti hanno poi valutato nelle ultime ore anche il nome di Konstantinos Mavropanos, 25 anni, nazionale greco che gioca nello Stoccarda. Può arrivare - lui sì - in prestito con diritto di riscatto, ma non convincono del tutto le sue caratteristiche tecniche: piede destro, nella difesa a tre è più un centrale che un braccetto".