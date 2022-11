Il presente dell'Inter è il rinnovo di Milan Skriniar , con le parole di ieri di Beppe Marotta che sono lì a confermare il grande ottimismo per il lieto fine tanto atteso. "Ieri c’è stato un nuovo contatto tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti del giocatore, impegnato in questi giorni con la nazionale slovacca - conferma la Gazzetta dello Sport -. Le parti sono sempre più vicine , la partita ora si sta giocando sui bonus, ma alla fine l’accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base di un quinquennale da 6 milioni netti a stagione. La volontà delle parti è di andare avanti insieme, premessa necessaria per facilitare l’intesa".

"Abbiamo grande rispetto per Milan, sappiamo di avere a che fare con un professionista dal valore enorme. Come lui, abbiamo tanti giocatori in scadenza di contratto e siamo certi che tutti meriterebbero di rimanere in nerazzurro. Le logiche del mercato, tuttavia, non ci consentono di procedere in quella direzione. Con Skriniar, invece, c’è un discorso avviato da tempo: sono ottimista", aveva dichiarato ieri l'a.d. Sport nerazzurro. Si corre spediti verso le firme.