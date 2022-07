Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea la grande ovazione da parte degli oltre 15mila tifosi interisti presenti al Manuzzi di Cesena all'entrata in campo di Milan Skriniar. "Il centrale slovacco ha giocato poco più di 30 minuti e diciamo che ha messo il cerotto (con Darmian) a una difesa ancora in fase di registrazione contro questo buon Lione - si legge -. Come dire: dimostro all’Inter che c’è tanto bisogno di me. Il comportamento dei tifosi non lascia dubbi: vogliono che resti. E il fatto che sia sceso in campo è un segnale anche da parte di Inzaghi e la società? Vedremo. Forse sì, anche perché questa offertona da 70 milioni non arriva e il tempo stringe. Lo Skriniar in bilico adesso pende più verso una riconferma", sottolinea la rosea.