Skriniar può lasciare l'Inter subito per qualche milione (20) oppure a zero. Ma secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco molto probabilmente non sarà l'unico big a dire addio e dovrebbe essere necessaria un'altra cessione per le note ragioni di bilancio. E forse non solo una. Dumfries piace in Premier League (e non solo) ed è l'indiziato numero uno a fare le valigie, ma attenzione anche ad altri nomi top.

"Tutto sarà deciso dalle eventuali offerte che pioveranno sul tavolo dei nerazzurri, ma l’Inter intende scavare per precauzione una trincea attorno a Nicolò Barella: il centrocampista azzurro è l’ultimo dei big a cui si vorrebbe rinunciare - spiega la rosea -. Rispetto al cagliaritano, Lautaro Martinez è sicuramente più “sacrificabile”, ma anche nel caso dell’argentino prevale un atteggiamento protettivo. In un attacco formato da un arzillo quasi 37enne come Dzeko, a cui si aggiungono i dubbi su Correa e un prestito come Lukaku, il Toro è l’unica vera certezza per il futuro. Per questo, vista anche l’esplosione di Calhanoglu da regista, l’Inter ascolterà volentieri eventuali club interessati a Brozovic. Senza scordare Alessandro Bastoni, in scadenza 2024 e con un rinnovo ancora da impostare". Insomma, torna il tanto caro "allarme Inter", che ciclicamente fa capolino negli incubi dei tifosi nerazzurri. Sostituti per Skriniar? Piacciono Scalvini, Smalling, Becao e Tiago Djalò (portoghese classe 2000 ed ex Primavera del Milan, già trattato d’estate).