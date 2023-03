I due grossi dubbi di formazione per Porto-Inter sono stati sciolti da Inzaghi dopo la rifinitura di questa mattina. Alla fine l'allenatore nerazzurro scenderà in campo al do Dragão con Darmian (e non Skriniar) come centrale destro di difesa e Dzeko (e non Lukaku) al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che completa l'undici titolare con Onana tra i pali, Acerbi e Bastoni dietro e Dumfries e Dimarco ad arare le fasce. In mezzo al campo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.