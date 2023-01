Il Psg ha aumentato il budget per regalare subito il difensore a Galtier e Skriniar ha confidato in settimana ai compagni di aver già firmato il contratto col Psg a partire dalla prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, confermando la situazione relativa allo slovacco. Tempi stretti per chiudere subito l'affare, ma i parigini intendono provarci e - secondo la rosea - la cifra stanziata per prendere subito Skriniar è superiore ai 10 milioni di cui si parla.

E l'Inter? Su chi andrebbe? "In prima fila il portoghese del Lilla, Tiago Djalò, e lo svedese del Manchester United, Victor Lindelof. Skriniar, dunque, potrebbe non vestire più la maglia dell’Inter. Perché accada, però, serve che i numeri coincidano. Quale può essere il punto di caduta della trattativa? La società di Zhang chiede 20 milioni, non vuole scendere sotto questa cifra. Il Psg ha il coltello dalla parte del manico. Non è disposto a giochi al rialzo, forte di un accordo con il giocatore per giugno. Difficile immaginare che vada oltre quota 15. E come al solito, decisivi potrebbero essere i bonus per avvicinare le due parti", si legge.