Quello di domenica sera, per Skriniar, sarà il sedicesimo derby. Con ogni probabilità anche l'ultimo prima del suo passaggio al Psg. "Il numero 16, l’ultimo, il più duro. E non per l’avversario che avrà di fronte. Ma perché dovrà imparare a controllare le emozioni - spiega la Gazzetta dello Sport -. A misurare i gesti, dopo esser finito in fuorigioco l’ultima volta, con la combinazione terribile espulsione e intervista televisiva dell’agente. Tempismo scellerato, tempismo che serve adesso. Serve davvero, perché Milan incrocia Rafael Leao, che vivrà pure un momento complicato ma è pur sempre il rivale più temuto. Skriniar gioca, comunque. Si è già messa in moto la macchina “protettiva” da parte dell’Inter. E allora in questo senso vanno lette le parole concilianti dell’a.d. Beppe Marotta prima della gara con l’Atalanta. E così pure il comunicato degli ultrà interisti, che eviteranno contestazioni".