Nel 2023 il club di Serie A hanno versato oltre 220 milioni di euro nelle casse degli agenti. È il dato emerge dal report della FIGC basato sulle informazioni ufficiali comunicate dalle singole società. La Gazzetta dello Sport sottolinea un +6,8% rispetto ai circa 205 milioni dell’anno precedente, con l'Inter in testa alla classifica delle 20 squadre di Serie A con quasi 35 milioni di commissioni agli agenti, divisi in 57 operazioni (un singolo giocatore può portare a più pagamenti).

"Non c’è troppo da stupirsi, visto che i nerazzurri sono stati tra i più attivi nell’acquisto di parametri zero" precisa la rosea, ricordando gli arrivi dei vari Marcus Thuram, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. Per fare un esempio, l'agenzia Sport Cover, che cura gli interessi dell'attaccante francese, la scorsa estate ha incassato dall’Inter 8 milioni in due tranche (pagate il 26 e 27 giugno).

Al secondo posto c’è la Juventus con poco più di 23 milioni mentre il Milan, tra i club che ha speso di più sul fronte cartellini, ha invece sborsato ai procuratori 15,2 milioni divisi in 26 operazioni.

