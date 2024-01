Stefano Sensi al Leicester. Il centrocampista è ormai indirizzato a lasciare immediatamente l'Inter come conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, ieri è arrivato anche l'ultimo via libera per la cessione a titolo definitivo al club inglese: l'Inter incasserà 2 milioni di euro. Decisiva, per la buona riuscita dell'affare, la corte spietata di Enzo Maresca, manager delle Foxes che puntano con decisione a tornare in Premier League.

