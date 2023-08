L'Inter cerca anche un secondo portiere che possa coprire le spalle a Yann Sommer in caso di emergenza. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione partendo da un concetto base: Anatolij Trubin era e resta nel mirino del club nerazzurro, ma le richieste dello Shakhtar sono considerate troppo alte visto il contratto in scadenza nel 2024. "Trubin, affascinato dal giocare con l'Inter, si è promesso all'Inter - assicura la rosea -. Per adesso e per la prossima stagione. Resta da capire se il patto reggerà perché le offerte per acquistarlo non mancano (l'ultima del Benfica) e perché lo Shakhtar minaccia di tenerlo in panchina per l'intera stagione. La trattativa sull'asse Milano-Donetsk, però, non è ancora conclusa".

Gli altri profili in lizza sono quelli del brasiliano Bento Matheus Krepski dell'Athletico Paranaense, ma sono stati valutati anche Andrea Consigli ed Emil Audero. Particolare attenzione, però, anche a Filip Stankovic: la positiva tournée non è passata inosservata, ma la dirigenza sostiene che il ragazzo abbia bisogno di giocare con continuità.

