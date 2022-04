Dove giocherà Gianluca Scamacca il prossimo anno? In Italia c'è un acceso derby tra l'Inter e il Milan, ma il Sassuolo spera che il proprio attaccante apra a una cessione all'estero in modo da innescare un'asta vera e proprio. Finora, però, la punta neroverde ha sottolineato la volontà di restare in Italia. E allora derby.

"Il problema dell’Inter è che per impegnarsi per nuovi acquisti deve prima assicurarsi la vendita dei gioielli più appetibili. Ma sino a quando non si capirà se Lautaro Martinez finirà all’Atletico Madrid o nella ricca Premier League non ci sono i presupposti per affondare il colpo con il Sassuolo. È il motivo per cui al Milan sperano di convincere i vertici del club emiliano e lo stesso giocatore", ricostruisce la Gazzetta dello Sport.