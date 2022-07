Alexis Sanchez è fuori dal progetto dell'Inter e stasera non sarà della partita nel test contro il Lione. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che si concentra oggi sul mercato in uscita dei nerazzurri partendo dall'ex Barça e United. "Vanno avanti i dialoghi del cileno con il Marsiglia, c’è fiducia per la chiusura dell’affare, anche se il club francese deve ancora trovare con l’attaccante l’accordo sull’ingaggio, al quale l’Inter aggiungerà circa 5 milioni di buonuscita - si legge -. Poi sarà la volta di Pinamonti, Salcedo e Agoumé: l’Inter è quasi definitiva. A meno di chiamate pericolose/intriganti (dipende dal punto di vista) su Skriniar e Dumfries".