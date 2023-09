Alexis Sanchez non è stato convocato per l'impegno del Cile in Uruguay (calcio d'inizio all'1 italiane). Nessun infortunio per l'interista, ma una condizione ancora lontana dall'essere accettabile. E così l'attaccante è rimasto in patria per allenarsi e provare a esserci contro la Colombia (mercoledì prossimo ore 2.30 italiane).

"Anche Simone Inzaghi, infatti, aveva optato per la scelta di non convocarlo per la sfida contro la Fiorentina prima della sosta: una decisione non nuova per il tecnico nerazzurro, che anche lo scorso anno aveva lasciato alla Pinetina diversi giocatori in cerca della migliore condizione, anche se disponibili - sottolinea la Gazzetta -. Toccò a Correa e a Lukaku, per capirci, giocatore ritenuti importanti dall’allenatore. Ma due sedute personalizzate in più accelerano il percorso del rientro. E così sarà anche stavolta, con il Cile. A meno di sorprese, infatti, Sanchez dovrebbe essere disponibile per la prossima sfida della Roja contro la Colombia, in calendario nella notte italiana tra martedì e mercoledì, in Cile. E nel match casalingo Alexis vuole esserci. Così come punta alla convocazione per il derby di sabato prossimo: una speranza che condivide con società e staff tecnico, soprattutto adesso che l’Inter va incontro al primo ciclo terribile di gare ogni tre giorni, fino alla prossima pausa internazionale". Nessun allarme: il Niño presto sarà in campo...

