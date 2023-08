L'Inter corre veloce verso il decimo e l'undicesimo acquisto della sessione estiva. Con Pavard ci siamo quasi e, ben presto, potrebbe partire l'assalto anche all'attaccante una volta piazzato Correa. "Il Tucu ha ormai capito di essere ai margini del progetto tecnico e di fatto per lui si sta trovando una collocazione, anche solo in prestito - conferma la Gazzetta -. L’ultimo club interessato è il Siviglia: contatti in corso. E in caso di fumata bianca il prescelto per sostituire l’argentino è Alexis Sanchez, pronto a tornare con un ingaggio assai ridotto rispetto al passato. Il cileno, svincolato dopo l’anno al Marsiglia, si è proposto per uno stipendio da 3 milioni a stagione. Con lui, la rivoluzione sarebbe completa: 11 nuovi calciatori, una segnale di discontinuità forte rispetto a un gruppo che pure aveva conquistato la finale di Istanbul".

