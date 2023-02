Vedere San Siro sold out ormai non è più una novità, ma il derby di domenica diventerà il secondo miglior incasso di sempre in Serie A. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, saranno 5,8 milioni di euro i soldi che entreranno nelle casse del club (l'Inter risulta in casa) tra biglietti, abbonamenti e servizi hospitality. Il primato assoluta resta Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, con 6,6 milioni di euro di introiti.

