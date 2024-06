Pausa di riflessione su Josep Martinez. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, quando tutto sembrava pronto per la chiusura, l'Inter ha frenato. Va ricordato che la trattativa era praticamente chiusa sulla base di 10 milioni più Oristanio. Ma l'inserimento del Venezia per il trequartista ha rimescolato le carte.

Ci si aspetta un nuovo vertice in settimana con il Genoa per capire se può cambiare la contropartita, con i nomi in ballo di Zanotti, Satriano e Pio Esposito.

Anche questo questo, però, l'Inter ha tenuto vivi i contatti con Filip Jørgensen del Villarreal, il portiere danese classe 2002 che ha appena rinnovato con gli spagnoli fino al 2029. L'intenzione è quella di tenersi una porta aperta qualora saltasse in maniera clamorosa l'affare Martinez.