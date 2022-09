Al rientro dalla sosta per le nazionali ci sono due big match annotati sul calendario dell'Inter: si inizia con la Roma di Mou l’1 ottobre, mentre tre giorni dopo tocca al Barcellona di Xavi. I nerazzurri potranno contare sull'alleato San Sir o , pronto alle serate di gala con doppio sold out.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, "nel momento più delicato il popolo interista sarà come sempre presente in massa per spingere la squadra oltre queste turbolenze di inizio stagione. E la tendenza allo stadio è chiara pure per il match successivo contro la Salernitana: si giocherà il 16 ottobre, ma si veleggia già verso i 70 mila biglietti complessivi. Tra l’altro, ieri la curva Nord ha detto chiaro e tondo che nelle prossime occasioni contesterà la proprietà e che sta esaurendo la pazienza pure verso i giocatori, una parte dei quali è rimasta ad Appiano".