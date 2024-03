I tifosi dell'Inter seguono con particolare attenzione l'andamento stagione del Marsiglia. Se il club francese riuscirà a strappare la qualificazione alla prossima Champions League, scatterà automaticamente il riscatto di Correa. Tradotto: 10 milioni di euro nelle casse dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento però ai francesi serve un'impresa per centrare la qualificazione che può avvenire tramite la Ligue 1 o l'Europa League.

Mancano 8 giornate alla conclusione della Ligue 1 e il Marsiglia si trova in settima posizione a 4 punti dalla coppia Lille-Nizza (quarte) e a -7 dal Monaco terzo. E il calendario non sorride: Aubameyang e compagni dovranno sfidare Paris Saint-Germain, Lille, Nizza e Lens nei prossimi match. In Europa League, dopo aver eliminato il Villarreal negli ottavi di finale, la squadra francese ai quarti affronterà il Benfica.