I primi mesi di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter possono rappresentare la base per un ciclo vincente di almeno due-tre anni, secondo la dirigenza nerazzurra. E' quanto si legge su Gazzetta.it, in un articolo in cui i colleghi scrivono che il presidente Steven Zhang è pronto al rilancio in tema rinnovo, convinto che il tecnico, da promettente che era a luglio, sia diventato nel corso di questa stagione un uomo a cui affidare le ambizioni future del club.

Dal punto di vista economico, nello specifico, stando alla rosea, l’orientamento resta quello di qualche mese fa, vale a dire riconoscergli un sostanzioso aumento rispetto ai 4,5 milioni garantiti dall’attuale contratto, con l’intesa che potrebbe essere raggiunta tranquillamente sulla base di circa 6 milioni a stagione fino al 2025.