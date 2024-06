Sul fatto che Simone Inzaghi allenerà ancora l'Inter non ci sono dubbi. Resta però ancora da trovare la soluzione per il rinnovo: secondo la Gazzetta dello Sport, occorre trovare l'accordo definitivo, ma tutte le parti in causa convengono sul fatto che l'intesa arriverà.

Quando? Prima dell'inizio del campionato o già prima del raduno che dovrebbe partire il 13 luglio. Ieri l'agente Tullio Tinti è arrivato in sede e ci è rimasto per un'oretta, in riunione con Marotta, Ausilio e Baccin. Piccoli passi in avanti riferiti dalla Gazzetta, ma ancora nulla di risolutivo.

L'Inter preferirebbe un 1+1, mentre Inzaghi vorrebbe un prolungamento dal 2025 al 2027. Il resto è la parte economica per la quale serviranno altri summit: lo staff del tecnico vuole, infatti, che Inzaghi diventi nettamente il più pagato di tutta la A, ben più del predecessore Conte fermo a 6 milioni netti di base al Napoli. L'Inter potrà spingersi fino a 6,5 e ha fiducia che il punto di caduta alla fine possa essere da quelle parti. Tra l'altro - come si legge - una porzione di questo ingaggio sarà legata ai risultati internazionali: saranno Champions e Mondiale a far la differenza nella prossima busta paga.