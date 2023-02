Dallo stadio al mercato: Steven Zhang è pronto al rilancio per l'Inter. E la notizia, importante, riportata oggi da La Gazzetta dello Sport, riguarda il lato economico e i famosi ricavi necessari provenienti dalle cessioni, con una cifra che si riduce rispetto a quanto rivelato negli ultimi mesi. Stando a quanto verificato dalla rosea , infatti, non sono più 60 i milioni di euro che il club dovrà realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno: la cifra corretta è esattamente la metà, ovvero 30 milioni . L’indiziato numero uno per lasciare il club a fine stagione è sempre Denzel Dumfries : per l’Inter è fondamentale che la valutazione dell'olandese non scenda.

Una somma che può essere ancora ridotta in caso di approdo ai quarti di finale di Champions League dove, tra il premio qualificazione della UEFA e l’automatico futuro incasso di San Siro per il quarto, sono in ballo almeno 20 milioni di euro. "Vorrebbe dire quasi annullare la necessità di un addio immediato - si legge -. Per intendersi: questo non significa che, nel caso, l’Inter non opererebbe in uscita sul prossimo mercato. Ma potrebbe farlo con maggiore calma. Ragionando sulla strategia e non sulla necessità. Viaggiare verso l’autofinanziamento, per l’Inter, è ancora oggi un traguardo lontano dall’essere raggiunto. Ma va pure ricordato che, dei famosi 275 milioni di euro del finanziamento di Oaktree (scadenza maggio 2024), ce ne sono circa 130 che ancora non sono stati utilizzati. C’è spazio, dunque, per immaginare un’Inter in grado di dire la sua sul mercato. Orgoglio e creatività: questa è la via per riavvicinare uno scudetto che ora è solo un miraggio, ma che Zhang vuole torni a essere l’obiettivo principale".

