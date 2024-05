C'era un tempo in cui la Juventus valeva più di Inter e Milan messe insieme, invece ora il gap si è quasi annullato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, prendendo in esame l'ultimo report di Football Benchmark, la situazione attuale è profondamente diversa dal recente passato: la Juve resta il club italiano dal maggior valore d'impresa, a quota 1,7 miliardi, ma le milanesi si sono avvicinate parecchio, a 1,4, con i rossoneri (1.436 milioni) davanti ai nerazzurri (1.424).

La frenata bianconera, da Ronaldo in poi, è coincisa con la rinascita di Inter e Milan. Tutto questo si traduce sugli enterprise value, calcolati dalla società di consulenza attraverso il modello dei multipli del fatturato, correggendo il moltiplicatore in base a un algoritmo che tiene conto di cinque parametri: profittabilità (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Per questa nona edizione dello studio "Football clubs' valuation: The European Elite" sono stati utilizzati i bilanci societari 2021-22 e 2022-23.

Ebbene: l''Inter valeva 400 milioni nel 2016, quando s'insediò Suning, e in questi otto anni il suo valore d'impresa è cresciuto di ben un miliardo. Il Milan ha fatto lo stesso ma in un arco temporale più corto. Resta lontanissimo il Real Madrid, primo a 5 miliardi. Ma non solo: la distanza è molto ampia con le "big six" della Premier League e con i quattro super marchi globali (Real, appunto, ma pure Barcellona, Bayern, Psg).