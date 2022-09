Romelu Lukaku salterà anche la sfida di campionato contro la Roma in programma sabato pomeriggio a San Siro. Lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi, l'attaccante belga non è ancora pronto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko è il favorito per affiancare in attacco Lautaro Martinez: l'ex della partita è uno dei giocatori più in forma dei nerazzurri, nonostante l'avvio opaco della squadra.