Per l'Inter, le cose razionali non esistono nel Dna: lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport all'indomani del 3-3 di Lisbona. Da 0-3 a 3-3, come una famosa finale di Champions che vedeva in campo l'altra squadra di Milano.

La svolta nell'intervallo: sarebbe stato bello ascoltare il discorso di Inzaghi che ha invertito la rotta e trasformato una squadra che si era dimostrata completamente inadeguata. Dominio totale nel secondo tempo e 4-3 sfiorato più volte, in particolare al 95' con il legno clamoroso di Barella. Per il primo posto, tutto rimandato al match finale con la Real Sociedad del 12 dicembre. Nel frattempo, le "seconde linee" si sono riscattate dopo il dazio inevitabile di una squadra rivoluzionata, anche se per la Gazzetta alcuni dubbi restano soprattutto su Klaassen e Arnautovic

"Al netto delle statistiche, Inzaghi può esultare per lo spirito di reazione dei suoi: c’è vita anche dietro le prime scelte. Magari non tutte, certo. Ma per quello c’è il mercato di gennaio", scrive la rosea.