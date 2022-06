Nella giornata di ieri, rivela la Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain ha fatto un nuovo tentativo per Milan Skriniar per cercare di ammorbidire la richiesta della dirigenza dell'Inter, alzando l’offerta per la quarta volta nelle ultime settimane: 60 milioni di euro cash più una contropartita tecnica, individuata in Draxler, per un affare da 70 o più mln complessivi. Da Viale della Liberazione è arrivato un altro due di picche, con il solito messaggio allegato: lo slovacco dirà addio solo per una proposta indecente e senza l’inserimento di contropartite.

La trattativa, al di là di queste schermaglie, è ormai entrata definitivamente nel vivo, tanto che in agenda è previsto un nuovo contatto ufficiale tra domani e dopodomani. Un appuntamento che, spiegano i colleghi della rosea, probabilmente, sarà quello che sbloccherà l’affare facendo contente tutte le parti in causa: i campioni di Francia avranno il loro top player in difesa, l'Inter potrà far respirare il bilancio e lo stesso giocatore si convincerà che non è così male giocare a Parigi percependo 7,7 milioni di euro netti più bonus.