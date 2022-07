Lo standby nella trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar mette Beppe Marotta di fronte a un bivio di mercato, l'ennesimo di questa sessione: buttarsi su un centrale low cost per completare il reparto o trattare uno tra Milenkovic e Demiral? Secondo la Gazzetta dello Sport, per il momento, i dirigenti hanno scelto la seconda via dando la loro preferenza al giocatore serbo dal quale hanno già avuto l'ok al trasferimento a Milano; ora, come insegna il caso Bremer, serve affondare il colpo, magari investendo parte della cifra ricavata dall'eventuale cessione di Andrea Pinamonti. Peraltro, quest'ultimo potrebbe essere pure la chiave nell'affare con la Dea, fungendo da pedina di scambio per il centrale turco.