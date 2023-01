Saranno due giorni caldissimi in casa Inter, con il club chiamato a trovare una soluzione alla delicata situazione di Milan Skriniar, che ha chiesto al club di cederlo subito al Paris Saint-Germain. “Dopo il no alla prima offerta da 10 milioni, il d.s. dei francesi Campos alzerà la proposta, ma dovrà tenere presenti i paletti del Fair Play Finanziario. Resta da vedere se arriverà ai 15 milioni più bonus (18-20 in tutto) richiesti dall'Inter. Gli intermediari hanno preannunciato agli uomini mercato nerazzurri il nuovo assalto, ma non l'entità della proposta. L'Inter vuole monetizzare l'addio di Skriniar evitando di perderlo a zero, ma sa che deve trovare un sostituto”, scrive la Gazzetta dello Sport.