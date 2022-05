Dall'incontro che si è tenuto ieri nella sede dell'Inter, alla presenza di Inzaghi, della dirigenza e di Steven Zhang, è emersa come priorità quella di individuare un vice Brozovic in vista della prossima stagione.

Agoumé e Sensi rappresentano due soluzione interne, che però al momento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrano non convincere del tutto la dirigenza: il francese è giovanissimo e non è un regista puro, l'azzurro invece si porta dietro i soliti problemi fisici.

Il primo nome sulla lista è quella di Asllani che l'Empoli vorrebbe tenere ancora una stagione, mentre l'Inter lo vorrebbe subito: il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro, c'è da fare i conti comunque con la concorrenza, Milan in primis.