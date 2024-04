Il premio-scudetto è lì ad attendere Lautaro e compagni. Come spiega la Gazzetta dello Sport, non ci sarà un ulteriore premio per il derby: basta e avanza quello stabilito a suo tempo per il tricolore.

Sommando tutti gli addendi, alla squadra sarà diviso un premio totale da tre milioni circa: non è uguale per tutti, ovviamente, come sempre in questi casi. Zhang osserva da Nanchino, ma ha contatti quotidiani con il quartier generale nerazzurro. E non vede l'ora di pagare il premio ai suoi come fece già in occasione della Supercoppa, quando staccò un assegno cumulativo di 1,5 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!