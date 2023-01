L'eventuale sostituto di Milan Skriniar, il cui addio già in questa sessione di mercato non è più così improbabile, arriverebbe dall’estero, a meno di occasioni last minute dalla Serie A che però a ieri in Viale della Liberazione non erano messe in preventivo. Ii dirigenti dell'Inter stanno scandagliando il mercato della Premier League, una volta appurate le difficoltà di trattare già a gennaio Tiago Djalò con il Lilla: è tornato di moda Trevoh Chalobah del Chelsea (complicato pensare che possa partire in extremis) ed è spuntato il nome di Victor Lindelof, per il quale il Manchester United ha chiuso le porte a un prestito (i discorsi vanno avanti). La terza pista è una vecchio pupillo di Ausilio, Thilo Kehrer, che prima di approdare al West Ham era stato curiosamente offerto dal PSG nelle chiacchierate per Milan Skriniar. È un'opzione da tenere in considerazione, l’evoluzione dell'eventuale trattativa va seguita. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.