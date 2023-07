Onana al Manchester United: ci siamo. Entro giovedì - secondo la Gazzetta dello Sport - il camerunese farà parte della squadra di Ten Hag. "L’intesa definitiva dovrebbe essere raggiunta intorno ai 55 milioni con bonus facilmente raggiungibili e già domani le parti potrebbero stringere il cerchio e preparare i contratti - si legge -. Intanto, Marotta e Ausilio continuano a parlare col Bayern per accelerare l’arrivo di Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera, e c’è fiducia di poter definire tutto in questa settimana. Nel contratto di Sommer è prevista una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, ma ad agevolare la trattativa c’è soprattutto l’ottimo rapporto tra i due club. L’Inter ha fretta di dare a Inzaghi un nuovo numero 1, che comunque non sarà a disposizione prima della prossima settimana, visto il supplemento di vacanze dovute agli impegni internazionali di giugno. Potrebbe arrivare lunedì con gli altri nazionali nerazzurri".

Dunque, prima Sommer e poi... Anatolji Trubin. Nessuno avrà il posto da titolare garantito, con l'ucraino considerato il portiere del futuro. "Per lui, però, ci vorrà più tempo perché ci sarà da trattare con lo Shakhtar sul prezzo: l’Inter punta a chiudere per una decina di milioni, il club ucraino vuole di più ma Trubin ha solo un anno di contratto e lo Shakhtar non potrà tirare troppo la corda, anche per non rischiare di perdere un simile patrimonio a zero tra sei mesi", spiega la rosea. Intanto oggi Raffaele Di Gennaro effettuerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. "Sarà uno dei tre portieri scuola Inter che cominceranno a lavorare con Inzaghi da giovedì, insieme a Ionut Radu e Filip Stankovic, entrambi di rientro dai rispettivi prestiti e in attesa di una nuova destinazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!