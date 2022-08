Vicina alla conclusione la vicenda relativa ad Andrea Pinamonti, in uscita da inizio mercato ma ancora ad Appiano Gentile. Secondo la Gazzetta dello Sport, è a un passo la sua cessione al Sassuolo, con i neroverdi che hanno sorpassato definitivamente la concorrenza. "Ieri c’è stato un ulteriore incontro con la staff del giocatore e poi una cena Inter-Sassuolo in un noto ristorante del centro - riferisce la rosea -. Portata principale proprio Pina per cui i neroverdi stanno per avvicinarsi ai 20 milioni da sempre richiesti dell’Inter. Per lui un quadriennale più l’opzione per un altro aggiuntivo e uno stipendio da due l’anno. Semmai, gli ultimi dettagli devono essere sciolti sull’eventuale recompra richiesta a lungo dall’Inter e che, alla fine, dovrebbe non esserci: per questo si discute di una clausola rescissoria".