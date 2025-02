L'Inter ha in mano Petar Sucic. Sarà nerazzurro dalla prossima stagione, conferma La Gazzetta dello Sport, secondo cui con un'offerta da 14 milioni più 2 di bonus i nerazzurri si sono avvicinati alla chiusura dell'affare. I nerazzurri si sono dovuti scontrare con una concorrenza che ha visto anche la Juventus tra le ultime pretendenti, con un inserimento prepotente da parte di Giuntoli negli ultimi giorni.

Determinante, in tal senso, la volontà del ragazzo, destinato a restare per altri sei mesi alla Dinamo Zagabria. Attualmente infortunato, farà le visite in settimana a Milano e poi giocherà per l'Inter a partire dal Mondiale per club. Potrebbe occupare il posto di Frattesi, se il centrocapista partirà, oppure fare da vice-Calhanoglu.